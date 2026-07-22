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Валентино Росси объяснил, почему болеет за Антонелли, а не за Ferrari

Валентино Росси объяснил, почему болеет за Антонелли, а не за Ferrari

Валентино Росси объяснил, почему болеет за Антонелли, а не за FerrariPirelliДевятикратный чемпион мира по мотогонкам, легенда MotoGP Валентино Росси признался, что в борьбе за титул в Формуле 1 2026 году будет болеть не за Ferrari, а за гонщика Mercedes Кими Антонелли.

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