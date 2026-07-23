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Сенат отклонил ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном резолюцию

Сенат отклонил ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном резолюцию

WILL OLIVER/EPA/TASS Сенат США отклонил предложенную демократами резолюцию по военным полномочиям, которая должна была ограничить действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

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