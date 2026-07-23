Сенат отклонил ограничивающую полномочия Трампа в конфликте с Ираном резолюцию

WILL OLIVER/EPA/TASS Сенат США отклонил предложенную демократами резолюцию по военным полномочиям, которая должна была ограничить действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии