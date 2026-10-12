БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Век воли видать: о скором падении режима Зеленского говорят уже в тюрьмах

Век воли видать: о скором падении режима Зеленского говорят уже в тюрьмах

Воры и преступники перестали бояться суровых наказаний, рассчитывая на падение режима Зеленского Кадр из фильма "Слуга народа" Преступный мир на Украине не боится наказаний, даже пожизненных, поскольку уверены - сидеть недолго и скоро все рухнет, рассказал один из адвокатов.

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