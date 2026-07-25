«Реал» предложил 90+10 млн евро за Диоманде – «Лейпциг» отказал, требуя свыше 100 млн. «ПСЖ» тоже претендует на вингера

«Реал» на этой неделе сделал официальное предложение по вингеру « РБ Лейпциг » Яну Диоманде . « Мадрид » предложил за 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара 90 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.