«Реал» предложил 90+10 млн евро за Диоманде – «Лейпциг» отказал, требуя свыше 100 млн. «ПСЖ» тоже претендует на вингера

«Реал» на этой неделе сделал официальное предложение по вингеру « РБ Лейпциг » Яну Диоманде . « Мадрид » предложил за 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара 90 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии