Бут заявил, что заключенные в США негативно относятся к Харрис из-за ее прошлого

Заключенные в тюрьмах и колониях Соединенных Штатов негативно относятся к Камале Харрис из-за ее прошлого - вице-президент и кандидат на прошедших президентских выборах от Демократической партии раньше работала в прокуратуре.
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