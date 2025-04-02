Массовые жалобы на изменение условий кредитования В начале апреля 2025 года десятки клиентов льготной IT-ипотеки обнаружили многократное увеличение… IT-ипотека 2025: почему заёмщики столкнулись с резким ростом платежей .
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