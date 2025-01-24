Орбан назвал условие для продления антироссийских санкций

Премьер Венгрии потребовал от Украины возобновить транзит газа.kormany.huПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддержит продление санкций против России, если Украина возобновит транзит газа и прекратит атаки на газопровод «Турецкий поток».