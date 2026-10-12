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Jimmi Simpson: Leading Man In The Making

Jimmi Simpson: Leading Man In The Making

Jimmi Simpson has been steadily killing it on the small screen for decades. Now, he's looking to the future and stepping into the spotlight like never before.

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