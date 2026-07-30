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В 2027 году будет ещё хуже: Samsung, прибыль которой взлетела в 250 раз, прогнозирует сохранение дефицита чипов до 2028 года

В 2027 году будет ещё хуже: Samsung, прибыль которой взлетела в 250 раз, прогнозирует сохранение дефицита чипов до 2028 года

Samsung заключает долгосрочные соглашения о поставкахSamsung заявила, что ожидает усугубления дефицита чипов и его продолжения до 2028 года, после того как сообщила о более чем 250-кратном росте прибыли от продажи чипов.

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