"Можем забрать Армавир, Сочи и Крым" - серьёзно?

МП

Михаил Пантюхин

За всю пост советскую 30-нюю историю только Россия, Белоруссия, Азербаджан и немного Казахстан и Киргизией более менее стоят, хотя 2 последние республики без помощи России упадут в КОМУ! Про ср.азию, а то есть тадж, уз, туркмен вообще к плинтусу приближаются. И главное что-то топырщаться, типа "ДА МЫ ....!!!", ага, вы и что вы!? Первые места по отсеву населения! Теперь Пашинян, да я Арцах ..... !!! И конечно во всем "виновна" Россия!??? А не пошёл бы ты на .... !!! Я знаю армянские нецензурные выражения, хочется написать этому недопрезиденту, но держусь! Но хочется спросить Пашиняна, какого хера ты пиндосов позвал!? Хочешь как в Америке жить!? Не тужить!? Американской мечте поверил!? Если это правда, то братья армяне во Христе я вас "поздравляю"!!! Пашинян это вам награда!!! Не хочу никого унижать, но 30 лет независимости бывших республик СССР, показали кто кем и чем являются!!! Грузия до сих пор пожинает плоды Саакашвили, а сколько там еще таких борцов с Россией, так и хочется спросить грузин православных, зачем вы легли под пиндостан!? Или вы не понимаете, что они сыны дьявола!? Вы все для них жертвы, как и украинцы сегодня гибнут за "пЭрЭмогу" зе и бидона!!! МЫ РУССКИЕ ВСЕГДА БЫЛИ И ОСТАНЕМСЯ СЕРДОБОЛЬНЫМИ И .... , но вы за помощь РУССКИХ так нас "благодарите", за что драть вас нужно как сидрых коз!!! Последнее скажу, пока вы сами не научитесь что-то делать самим, и не будете нагло требовать у России, что она вам "должна", вы по серьёзному никогда не станете независимыми! А искать спонсоров и тем более попасть под пиндостан, это больше, чем идиотизм!