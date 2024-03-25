❗️Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте Тренировка будет идти в течение всего дня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте Тренировка будет идти в течение всего дня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.