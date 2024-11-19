"Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовой космический аппарат «Прогресс МС-28» успешно изменил орбиту Международной космической станции, предотвратив потенциальное столкновение с космическим мусором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» .
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