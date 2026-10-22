“Billionaire technology investor Peter Thiel said he’s skeptical of the U.S. war with Iran and does not believe the United States should have launched it, putting the major Republican donor at odds with President Donald Trump over one of the administration’s defining foreign policy decisions,” Politico reports.
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