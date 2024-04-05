В 2023 году объем экспорта вин на зарубежные рынки значительно увеличился. Выросла и стоимость вин. На отраслевом уровне более 80% тихих вин предназначены для экспорта, а международная конкуренция требует особого внимания к стратегии продвижения вина.
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