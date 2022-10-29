Губернатор Развожаев: корабли отбили атаку дронов в бухте Севастополя

Корабли Черноморского флота отбивают нападение дронов в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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