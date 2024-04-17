Лидеры России и Ирана обсудили ситуацию на Среднем Востоке

Москва, 16 апреля /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник обсудили обострение ситуации на Среднем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и принятых Ираном ответных мер.