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Китай

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Лидеры России и Ирана обсудили ситуацию на Среднем Востоке

Москва, 16 апреля /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник обсудили обострение ситуации на Среднем Востоке после осуществленного Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и принятых Ираном ответных мер.

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