Онколог Гордеев: пищевые добавки и некоторые витамины могут вызывать рак

Генетика и внешние факторы являются основными причинами появления онкологии, однако существуют и менее очевидные риски, заявил онколог Скандинавского центра здоровья Евгений Гордеев"Регулярное потребление подслащенных изделий или промышленных концентратов способно усиливать воспалительные реакции, провоцирующие злокачественные опухоли", – цитирует Гордеева "Газета.
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