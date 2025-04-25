НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Бучневич дважды забил «Виннипегу» в 3-м матче серии – на 1-й и 4-й минуте. Это самый ранний дубль в плей-офф НХЛ в XXI веке и в истории «Сент-Луиса»

Форвард «Сент-Луиса» сделал дубль в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Джетс» (3:0, второй период).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх