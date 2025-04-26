Минтранс предлагает изменения в ПДД для средств индивидуальной мобильности

Ведомство предлагает запретить их стоянку на тротуаре и пешеходной дорожке, а пользователей считать водителями Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.