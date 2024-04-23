Источник: Kremlin Pool/via Global Look Press Как и за что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил сразу трём губернаторам репрессиями и, самое важное, почему в России всё прощают - ответ не так очевиден, как может показаться.
Как Лукашенко пригрозил репрессиями трём губернаторам. И почему в России всё прощают
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Весьма сомнительно отлаживать механизм госуправления драконовскими методами. Особенно в период такого слома нашей страны. Я имею ввиду весь период с бардаком в стране Миши- болтуна и Бори - пьяного.
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13 час.
В
Василий
Коней конечно не меняют на переправе, но что мешает Путину менять кучеров?
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11 час.
BV
Boris Voronin
В России стиль управления - "кнута и пряника", правда вот кнута на нерадивых чиновников почему-то ВСЕГДА не хватает!!!
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6 час.
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