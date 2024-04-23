Время узнать пр...
Самые горячие нов...Горячие новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Время узнать правду!

7 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    В России стиль управления - "кнута и пряника", правда вот кнута на нерадивых чиновников почему-то ВСЕГДА не хватает!!!Как Лукашенко при...
  • Владимир Уфимцев
    Не веточки надо обламывать, а выкорчевывать весь "первый эшелон"! Кого ни копни, прости Господи, чуть поглубже - и по...Дети российской "...
  • Вадим Кузнецов
    Деятели, государственные, публичные или прочие, дети и прочие родственники которых живут "по кайфу" вне России, стано...Дети российской "...

Как Лукашенко пригрозил репрессиями трём губернаторам. И почему в России всё прощают

Как Лукашенко пригрозил репрессиями трём губернаторам. И почему в России всё прощают

Источник: Kremlin Pool/via Global Look Press Как и за что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил сразу трём губернаторам репрессиями и, самое важное, почему в России всё прощают - ответ не так очевиден, как может показаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Весьма сомнительно отлаживать механизм госуправления драконовскими методами. Особенно в период такого слома нашей страны. Я имею ввиду весь период с  бардаком в стране Миши- болтуна и Бори - пьяного.
Ответить
13 час.
В
Василий
Коней конечно не меняют на переправе, но что мешает Путину менять кучеров?
Ответить
11 час.
BV
Boris Voronin
В России стиль управления - &quot;кнута и пряника&quot;, правда вот кнута на нерадивых чиновников почему-то ВСЕГДА не хватает!!!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх