Алкоголь признали причиной возникновения шести видов рака

Со злоупотреблением спиртного связаны 5% случаев онкологии.Американская ассоциация исследования рака (AACR) пришла к выводу, что употребление алкоголя может стать причиной развития нескольких видов рака — рак головы и шеи, плоскоклеточная карцинома пищевода, рак молочной железы, прямой кишки, печени, а также рак желудка.