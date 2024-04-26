Суд приговорил Олега Кана к 17 годам колонии за организацию убийства

Приморский краевой суд приговорил Олега Кана к 17 годам заключения в колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году, сообщает 26 апреля корреспондент «Известий» из зала суда.
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