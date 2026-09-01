В России запустили цифровой рубль

Крупнейшие банки открывают операции с цифровыми рублями, но переходить на них никто не обязан — кошелёк создаётся только по желанию клиента С 1 сентября в России стартует новый этап внедрения цифрового рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым