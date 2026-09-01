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В России запустили цифровой рубль

В России запустили цифровой рубль

Крупнейшие банки открывают операции с цифровыми рублями, но переходить на них никто не обязан — кошелёк создаётся только по желанию клиента С 1 сентября в России стартует новый этап внедрения цифрового рубля.

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