Пустующие клумбы на улицах Калуги огорчают местных жителей

В 2024 году дела с озеленением Калуги вызывают множество вопросов, так как в городе наблюдается большое количество пустых клумб или поросших сорнякамиВ 2024 году дела с озеленением Калуги вызывают множество вопросов, так как в городе наблюдается большое количество пустых клумб или поросших сорняками.