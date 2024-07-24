Пустующие клумбы на улицах Калуги огорчают местных жителей

В 2024 году дела с озеленением Калуги вызывают множество вопросов, так как в городе наблюдается большое количество пустых клумб или поросших сорнякамиВ 2024 году дела с озеленением Калуги вызывают множество вопросов, так как в городе наблюдается большое количество пустых клумб или поросших сорняками.
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