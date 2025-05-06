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Реалика

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Пульс-опрос: что это такое и зачем он нужен бизнесу

Пульс-опрос: что это такое и зачем он нужен бизнесу

﻿﻿Пульсовые опросы стали важным инструментом управления настроениями и вовлеченностью сотрудников. Однако для того, чтобы импульсные обследования были действительно полезными, важно понимать, что представляет собой этот метод и как его использовать.

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