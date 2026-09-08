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Я отобрал 10 классных моделей часов, которые украсят ваш стол. Их даже не стыдно подарить

Часы на газоразрядных лампах, перекидные часы, часы-монитор, часы-проектор - в этой подборке собрана десятка лучших часов, которые можно купить на Али.

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