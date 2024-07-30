В российском регионе обнаружили средневековую боевую башню

В селении Горная Саниба в Северной Осетии нашли средневековую башню. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что на момент обнаружения сооружение не числилось в реестре и списках объектов культурного наследия комитета по охране культурного наследия российского региона.
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