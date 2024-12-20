«У нас такого не будет еше лет 50». Помощник Слуцкого рассказал, чем Китай выделяется на фоне России

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком восхитился инфраструктурой в Китае, отметив, что нечто подобного в России не будет еще очень долгое время.