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«У нас такого не будет еше лет 50». Помощник Слуцкого рассказал, чем Китай выделяется на фоне России

«У нас такого не будет еше лет 50». Помощник Слуцкого рассказал, чем Китай выделяется на фоне России

Олег Яровинский, помощник главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого, в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком восхитился инфраструктурой в Китае, отметив, что нечто подобного в России не будет еще очень долгое время.

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