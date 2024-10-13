Из Формулы 1 пропал сэйфти-кар, и вот почему

После последнего этапа Формулы 1 многие зрители и комментаторы обратили внимание на беспрецедентный факт: уже в течение девяти Гран-при автомобиль безопасности под управлением прославленного Берта Майландера не появлялся на трассе.
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