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Путин на БРИКС про то, что время старых лидеров прошло: мир меняется

Путин на БРИКС про то, что время старых лидеров прошло: мир меняется

Во время выступления глава российского государства заявил о том, что мир проходит период структурной трансформации, на смену старым лидерам приходят новые локомотивы развития.

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