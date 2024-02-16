В Губкинском стартовал Год Героев России

Губкинский первым из ямальских городов принял эстафету проведения Года Героев России. Торжественное открытие прошло в ДК «Нефтяник», где символ проекта передали жителям города, сообщил в соцсетях зампредседателя Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии