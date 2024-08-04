Автор: Дмитрий ГоринИногда кажется, что уговоры, увещевания, взывания к совести распоясавшихся мигрантов имеют даже обратный эффект, свидетельством чему стал рост преступлений с их стороны.
«О своей судьбе спросите у наших врагов». Зря не слушали Бастрыкина: бойцы СВО дали мигрантам последний шанс
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Мы с Киргизами не союзное государство! С чего бы это они обижаться вздумали? Почему Россия не должна их выдворять за нарушения? Что они там курят?
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
за любое нарушение прав русских, проживающих в Киргизии, за любое негативное угрожающее высказывание в сторону России, любого киргизского чиновника, одномоментная высылка в киргизстан 500 000 первых попавшихся киргизов - русофобию обезьян, как рукой снимет!!
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7 час.
Роза ИксановаГабун
интересны права русских в киргизии, наверное мы там на правах рабов- самая грязная работа, ущемление всех прав, остались только обязанности молчаливого, так сказать с позиции киргизов, и не только, русского сброда.В 90 что делали с русскими в этих республиках? Они забыли. А теперь получайте тоже самое, но только в ВЕЛИКОЙ РОССИИ
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6 час.
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