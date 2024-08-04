Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петросов
    Нравятся постановки вопросов:   "Во-первых, компания «Метафракс» занимается изготовлением метанола, который, кстати, ...Очередной крупный...
  • Андрей Тихонов
    И что дальше, а сколько заводов на Урале и вокруг нынешний режим разорил и обанкротил и пр. УЗТМ, КЗКТ, СЭМЗ и херова...Очередной крупный...
  • Александр Полуосьмак
    Ура,ура,ура,!!!Очередной крупный...

«О своей судьбе спросите у наших врагов». Зря не слушали Бастрыкина: бойцы СВО дали мигрантам последний шанс

«О своей судьбе спросите у наших врагов». Зря не слушали Бастрыкина: бойцы СВО дали мигрантам последний шанс

Автор: Дмитрий ГоринИногда кажется, что уговоры, увещевания, взывания к совести распоясавшихся мигрантов имеют даже обратный эффект, свидетельством чему стал рост преступлений с их стороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Мы с Киргизами не союзное государство! С чего бы это они обижаться вздумали? Почему Россия не должна их выдворять за нарушения? Что они там курят?
Ответить
8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
за любое нарушение прав русских, проживающих в Киргизии, за любое негативное угрожающее высказывание в сторону России, любого киргизского чиновника, одномоментная высылка в киргизстан 500 000 первых попавшихся киргизов - русофобию обезьян, как рукой снимет!!
Ответить
7 час.
Роза ИксановаГабун
интересны права русских в киргизии, наверное мы там на правах рабов- самая грязная работа, ущемление всех прав, остались только обязанности молчаливого, так сказать с позиции киргизов, и не только,  русского  сброда.В 90 что делали с русскими в этих республиках? Они забыли. А теперь получайте тоже самое, но только в ВЕЛИКОЙ РОССИИ
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх