«О своей судьбе спросите у наших врагов». Зря не слушали Бастрыкина: бойцы СВО дали мигрантам последний шанс

Мы с Киргизами не союзное государство! С чего бы это они обижаться вздумали? Почему Россия не должна их выдворять за нарушения? Что они там курят?

Роза ИксановаГабун

интересны права русских в киргизии, наверное мы там на правах рабов- самая грязная работа, ущемление всех прав, остались только обязанности молчаливого, так сказать с позиции киргизов, и не только, русского сброда.В 90 что делали с русскими в этих республиках? Они забыли. А теперь получайте тоже самое, но только в ВЕЛИКОЙ РОССИИ