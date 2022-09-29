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Встречи Овнов, влияние Львов и проблемы Весов: подробный гороскоп на 30 сентября

Встречи Овнов, влияние Львов и проблемы Весов: подробный гороскоп на 30 сентября

ОВНЫ, будьте внимательнее на встречах и, особенно, при контактах с новыми клиентами. Может прийти помощь со стороны, но расслабляться не стоит.

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