«Остались последние штрихи»: что происходит на главных объектах саммита БРИКС в Казани

Крупнейшее политическое событие стартует в столице Татарстана 22 октября. В каком состоянии ключевые объекты Казани, как будут встречать гостей и как саммит сказался на инфраструктуре города – в материале «Татар-информа».
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