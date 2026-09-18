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Царьград

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Очереди за бензином АИ-92 и АИ-95 вернулись на АЗС Петербурга

Очереди за бензином АИ-92 и АИ-95 вернулись на АЗС Петербурга

В Петербурге утренние поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС привели к новым очередям. Местные водители рассказали в комментариях к онлайн-картам, что привезённое с утра топливо стало быстро заканчиваться уже к середине дня.

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