Очереди за бензином АИ-92 и АИ-95 вернулись на АЗС Петербурга

В Петербурге утренние поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС привели к новым очередям. Местные водители рассказали в комментариях к онлайн-картам, что привезённое с утра топливо стало быстро заканчиваться уже к середине дня.
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