Зачем New York Times игра Wordle?

Издание больше полувека выпускает знаменитые кроссворды. Собирается ли оно теперь монетизировать новую популярную игру?Издание New York Times купило популярную в последние месяцы головоломку за семизначную сумму, сообщает The Wall Street Journal.
Издание больше полувека выпускает знаменитые кроссворды. Собирается ли оно теперь монетизировать новую популярную игру?Издание New York Times купило популярную в последние месяцы головоломку за семизначную сумму, сообщает The Wall Street Journal.
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