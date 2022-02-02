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Зачем New York Times игра Wordle?

Зачем New York Times игра Wordle?

Издание больше полувека выпускает знаменитые кроссворды. Собирается ли оно теперь монетизировать новую популярную игру?Издание New York Times купило популярную в последние месяцы головоломку за семизначную сумму, сообщает The Wall Street Journal.

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