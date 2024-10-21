Силуанов: изменение экономических условий потребовало корректировки НДПИ на газ Татьяна АрестоваСитуация на газовом рынке требует пересмотра условий налогообложения, в частности, НДПИ для компании «Газпром».
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