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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Реале» обеспокоены уровнем игры Винисиуса и Мбаппе в связке (Relevo)

Как сообщает Relevo, в мадридском клубе ожидали лучшего взаимодействия между футболистами. Однако сейчас видно, что этого не произошло и в основном, когда оба выходят в составе, ярко играет только один из них – либо никто.

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