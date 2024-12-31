Кошмар «МЮ» продолжается, сенсационное поражение «Челси», «Барселоне» опять отказали в регистрации Ольмо, Месси может стать «Королем Америки», 220 млн человек смотрели матчи «России 25» и другие новости

1. Худший подарок на Новый год подготовил своим фанатам «МЮ» – 0:2 от «Ньюкасла», четвертое поражение подряд и пятое за месяц (такого не было аж с 1962-го).
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