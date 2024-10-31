Как объединить гороскоп Солнцу, Асценденту или Луне, чтобы правильно его читать Алёна Юрьева Астрология — это не просто развлечение, а глубокая наука, позволяющая заглянуть в собственную душу и понять свое место в мире.
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