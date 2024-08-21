У ВСУ появился практически неуязвимый дрон - сапер Росгвардии

Вооруженные силы украинского государства испытывают серьезные проблемы на всех направлениях ведения боевых действий, однако готовы использовать любую возможность для того, чтобы хотя бы немного улучшить свое положение.
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