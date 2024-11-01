Беглов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов города с профессиональным праздником

Он пожелал им крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов в труде Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов города с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается в 15-й раз.