Apple разрешит разработчикам из ЕС распространять свои приложения через веб-сайты

Apple сообщила, что разрешит разработчикам из ЕС распространять свои приложения через веб-сайты. Кроме того, им можно будет создавать магазины приложений, состоящие только из их программ, и использовать собственные шаблоны для размещения рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)