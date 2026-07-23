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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Москве пройдет велофестиваль от La Strada. Старт состоится 8 августа

8 августа в Москве по перекрытой трассе в центре города пройдет велофестиваль La Strada (6+). Спортсменам доступны два формата участия: фестиваль на дистанции 17 км; велогонка на дистанциях 17, 40 и 70 км.

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