Политик д`Артаньян оценил число наблюдателей из БРИКС на выборах президента

Количество иностранных наблюдателей за выборами президента России из стран Южной Америки, Африки, Индии и Китая показывает важность построения многополярного мира и необходимость такой организации, как БРИКС, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.