2024 год будет еще теплее

Синоптики дали прогноз на 2024 год, который, вероятно, будет еще более жарким, чем нынешний. Как рассказали в Гидрометцентре России, предварительно 2023-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
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