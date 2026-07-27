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Молодые политики на «Территории смыслов» готовят предложения к выборам в Госдуму

Молодые политики на «Территории смыслов» готовят предложения к выборам в Госдуму

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. В Мастерской управления «Сенеж» начала работу смена «Правда» XII Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит при поддержке платформы Росмолодежь.

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