Молодые политики на «Территории смыслов» готовят предложения к выборам в Госдуму

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. В Мастерской управления «Сенеж» начала работу смена «Правда» XII Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходит при поддержке платформы Росмолодежь.
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