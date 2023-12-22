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На встречу поезда Деда Мороза в Самаре пришли 8953 человека

На встречу поезда Деда Мороза в Самаре пришли 8953 человека

В четверг, 21 декабря на железнодорожный вокзал Самары прибыл поезд Деда Мороза. В анимационной праздничной программе, которая проходила на платформе №1, а также на территории зоны отдыха «Платформа Космическая» возле здания вокзала принимали участие 8953 человека.

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