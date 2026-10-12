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62ИНФО | Новости Рязани

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Власти намерены продолжить развивать филиал Национального центра «Россия» в Рязани

Власти намерены продолжить развивать филиал Национального центра «Россия» в Рязани

Напомним, что филиал Национального центра открылся в Рязани 5 октября. Учреждение стало первым в ЦФО и четвертым в стране.

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