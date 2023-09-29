Предстоящая игра Gacha Solaria в настоящее время ищет тестовых игроков для iOS

Solaria, долгожданная игра в жанре гача, привлекла значительное внимание сообщества мобильных игр. В настоящее время разрабатывается неизвестной студией, имеется ограниченная информация о механизмах повествования и игрового процесса.
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