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Предстоящая игра Gacha Solaria в настоящее время ищет тестовых игроков для iOS

Предстоящая игра Gacha Solaria в настоящее время ищет тестовых игроков для iOS

Solaria, долгожданная игра в жанре гача, привлекла значительное внимание сообщества мобильных игр. В настоящее время разрабатывается неизвестной студией, имеется ограниченная информация о механизмах повествования и игрового процесса.

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